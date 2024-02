Rennes-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno playoff Europa League 2023/2024

Alle 18:45 il Milan farà visita al Rennes in occasione del match di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. Al Roazhon Park si riparte dal 3-0 inflitto dai rossoneri ai francesi a San Siro. La qualificazione è in cassaforte, ma Stefano Pioli non vuole cali di concentrazione. “Ci aspettiamo una squadra diversa rispetto a San Siro, sappiamo che proveranno a fare un inizio importante e siamo preparati a questo”, le parole del tecnico rossonero. “Dobbiamo segnare prima per portare il pubblico un po’ di più con noi. Sappiamo che avremo di fronte un avversario forte, esperto per giunta. Bisogna pensare fuori dagli schemi e poi entrare in una forma di follia”, ha detto Julien Stephan. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 253, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky GO e NOW.