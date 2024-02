Reggio Emilia-Napoli oggi in tv: programma, orario e diretta Coppa Italia 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Reggio Emilia-Napoli, sfida valida come semifinale di Coppa Italia 2024 di basket. Le due formazioni sono state protagoniste negli ottavi di finale, che le ha viste uscire vincenti rispettivamente contro Virtus Bologna e Brescia, ribaltando quelli che erano i pronostici della vigilia. Sia per Reggio Emilia che per Napoli, infatti, sono arrivati due successi maturati nel quarto finale: ora, ci si aspetta ancora più spettacolo, dato che, dopo l’impresa del turno precedente, nessuna delle due squadre vorrà mancare all’appuntamento con la finale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 17 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Reggio Emilia-Napoli, valida per la Coppa Italia 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su Dazn e su Eurosport 2, disponibile anche su Sky, Sky Go e sullo stesso Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.