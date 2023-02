Reggiana-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Mapei Stadium per Reggiana-Carrarese, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. La capolista del girone B arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque sfide e vuole proseguire il trend positivo per consolidare la vetta della classifica ed avvicinarsi alla promozione in Serie B. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce da quattro successi di fila e spera di fare lo sgambetto anche agli emiliani. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA