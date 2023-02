Recupero Vis Pesaro-Pontedera oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 7

Alle 18:00 di mercoledì 15 febbraio Vis Pesaro e Pontedera scenderanno in campo in occasione del recupero della ventitreesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. La settima classificata, reduce dalla sconfitta con la Carrarese, fa visita alla quindicesima forza del campionato, che viene al contrario da una striscia di due pareggi di fila. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.