Real Madrid-Napoli, programma e telecronisti Prime Video Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Real Madrid-Napoli, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Allo stadio Bernabeu nell’incontro di cartello di questo turno i blancos sfidano gli azzurri in una partita cruciale per la squadra partenopea, che proverà a far punti contro i fortissimi spagnoli. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 29 novembre.

Real Madrid-Napoli sarà visibile su Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.