Real Madrid-Barcellona: quando si gioca? Orario e dove vederlo in tv

Real Madrid e Barcellona si affrontano in un ‘Clasico‘ come sempre infuocato a pochi giorni dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, che ha visto le due grandi squadre di Spagna vivere notti dall’esito opposto. Il Real Madrid si è qualificato alle semifinali battendo il Manchester City ai calci di rigore, il Barcellona è stato clamorosamente eliminato in casa: fatale l’1-4 per mano del PSG, dopo che i catalani erano riusciti a imporsi per 3-2 a Parigi.

La gara d’andata tra Real Madrid e Barcellona, giocata in Catalogna, ha visto imporsi per 2-1 i Blancos grazie a una doppietta di Jude Bellingham. Al Santiago Bernabeu si giocherà domenica 21 aprile alle ore 21:00. Il big match della Liga sarà visibile in TV e in streaming su Dazn.