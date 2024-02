Rappresentativa Serie D-Jovenes Promesas oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Rappresentativa Serie D-Jovenes Promesas sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. A Monteriggioni, in località Uopini, al Campo sportivo “Uopini” si affronta la selezione dei migliori giovani talenti della quarta serie italiana e il club della Versilia storico habitué di questa manifestazione. Si parte alle ore 15 di martedì 13 febbraio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Diretta tv o streaming della partita non disponibile.