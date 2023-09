Rangers-Celtic oggi in tv: canale, orario e streaming Premiership 2023/2024

Tempo di Old Firm nella Premiership scozzese. Rangers e Celtic scenderanno in campo in occasione della quarta giornata di campionato, con fischio d’inizio in programma alle 13:00 di domenica 3 settembre. Due vittorie e un pareggio per i Celtic, mentre i Rangers hanno accumulato due successi dopo la sconfitta all’esordio contro il Kilmarnock. Non è prevista una diretta tv o streaming in Italia per questa partita.