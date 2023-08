Rakow-Copenaghen oggi in tv: orario, canale e diretta streaming andata playoff Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Rakow e Copenaghen, valida per l’andata del playoff di Champions League 2023/2024. La squadra polacca cerca la prima qualificazione alla fase a gironi della manifestazione europea più importante per club. I campioni di Polonia dovranno vedersela contro un Copenaghen finora imbattuto in gare ufficiali in questa stagione tra cinque giornate di campionato danese e incontri di Champions. La sfida è in programma oggi, martedì 22 agosto alle ore 21:00 al ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Non è prevista alcuna copertura televisiva.