Quarti, semifinali e finale oggi in tv, canoa kayak cross maschile e femminile Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale

Il programma, l’orario e come vedere in diretta quarti di finale, semifinali e finale della canoa kayak cross maschile e femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro: questi i due italiani ancora in corsa e determinati a portare una medaglia all’Italia. Non si prospetta un compito facile visto che la concorrenza non manca, ma gli azzurri non partono spacciati e faranno del loro meglio per garantirsi un piazzamento sul podio.

L’appuntamento è alle ore 15.30 con i quarti femminili, mentre quelli maschili sono previsti per le 15.52 di lunedì 5 agosto. Si procede poi con le semifinali (femminili 16.15, maschili 16.28) e infine con le finali (bronzo – femminile 16.43, maschile 16.48 – e oro – femminile 16.55, maschile 17.00). Di seguito, le informazioni per seguire in diretta le gare della canoa kayak cross alle Olimpiadi di Parigi 2024.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024

PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO DELLA CANOA

PARIGI 2024: IL CALENDARIO DELLA CANOA

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLE OLIMPIADI

Quarti, semifinali e finale canoa kayak cross in tv alle Olimpiadi di Parigi 2024

La copertura integrale dei Giochi Olimpici di Parigi è affidata alla piattaforma streaming Discovery+, l’unica che garantisce la trasmissione dell’intera competizione senza perdersi neppure un minuto di alcuna gara. Sky e DAZN, sempre tramite i canali Eurosport, mettono a disposizione rispettivamente 10 e 8 canali in totale per seguire i Giochi di Parigi 2024. La Rai offre invece dirette in chiaro per un totale di 360 ore di gare, con il palinsesto che viene definito all’inizio di ogni giornata. Infine, Sportface.it assicura una diretta testuale ai propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, così come cronache, interviste, approfondimenti e tanti altri contenuti video su Sportface TV.