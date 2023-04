Slovacchia-Italia: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming BJK Cup 2023

L’Italia e la Slovacchia si sfideranno a Bratislava nel confronto valido per i preliminari della BJK Cup 2023. Appuntamento alla NTC Arena di Bratislava, dove le azzurre tenteranno di qualificarsi per le Finals di dicembre. Tatiana Garbin ha confermato le cinque tenniste presenti lo scorso anno ad Alghero per la sfida contro la Francia, ovvero Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Le padrone di casa della Slovacchia, invece, si affidano ad Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Renata Jamrichova e Tereza Mihalikova. I match saranno trasmessi in diretta esclusiva e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming su SuperTenniX. Sporface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, dirette testuale e approfondimenti.

Ecco il programma di Slovacchia-Italia:

VENERDI’ 14 APRILE

dalle ore 15:00 – primo singolare

a seguire – secondo singolare

SABATO 15 APRILE

dalle ore 12:00 – terzo singolare

a seguire – quarto singolare

a seguire – doppio