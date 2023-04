Quando si gioca il ritorno Roma-Feyenoord? Data, orario e diretta tv quarti Europa League

Roma-Feyenoord è il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023: quando si gioca? Scopriamolo assieme con le indicazioni su data, orario e diretta tv del match. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 20 aprile per l’operazione rimonta dei giallorossi, che hanno perso per 1-0 in terra olandese e che cercano dunque il grande riscatto. Diretta tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Possibile diretta in chiaro su TV8.