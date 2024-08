Quando gioca la Fiorentina nello spareggio di Conference League 2024/2025? Data, orario, tv e streaming

La stagione di Serie A è alle porte, ma per la Fiorentina questo non sarà l’unico impegno imminente poiché ad agosto dovrà partecipare anche agli spareggi della UEFA Conference League 2024/2025, esattamente come avvenuto nelle ultime due stagioni. Gli uomini di Raffaele Palladino cercheranno di staccare il pass per accedere alla fase campionato della rassegna continentale che, come Champions ed Europa League, da quest’anno avrà un solo girone per tutte le partecipanti.

Fiorentina in Conference League, le informazioni

La Fiorentina dovrà affrontare nello spareggio la vincente della sfida tra gli armeni dell’Ararat-Armenia e gli ungheresi della Puskas Akademia. La partita di andata andrà in scena giovedì 22 agosto, mentre il ritorno è previsto una settima dopo, giovedì 29 agosto; in entrambi i casi gli orari saranno comunicati dalla Uefa non appena sarà delineato il quadro delle sfide. In ogni caso gli spareggi della Conference League saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo.