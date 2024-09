Quando gareggia Luna Rossa contro American Magic oggi lunedì 16 settembre: orari, tv e streaming semifinali

Alle 14:46 e alle 15:58 di oggi, lunedì 16 settembre, Luna Rossa sfiderà American Magic con l’obiettivo di qualificarsi per la finale di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo delle sfidanti che selezionerà l’avversaria di New Zealand in America’s Cup 2024. Il team italiano ha vinto le prime quattro regate di semifinale e ha quindi bisogno di un solo punto per staccare il pass per l’ultimo atto, dove con ogni probabilità affronterà Ineos Britannia, che si trova anch’essa sul 4-0 contro Alinghi. Saranno proprio britannici e svizzeri ad inaugurare la giornata di regate a Barcellona con il primo match in programma alle 14:10. Le due imbarcazioni torneranno in acqua poi alle 15:22. Primo match point per Luna Rossa e Ineos Britannia: Jimmy Spithill e Ben Ainslie non vogliono sbagliare.

Sarà possibile seguire le due semifinali in diretta tv in chiaro su Italia Uno, oltre che su Sky Sport America’s Cup, canale interamente dedicato alla competizione sportiva più antica al mondo. In alternativa, previsto il live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset, oltre che su NOW e Sky Go. Potrete inoltre seguire le gare sul canale Youtube e sul sito dell’America’s Cup. Sportface.it vi terrà compagnia invece con una diretta testuale a partire dalle 14:10, orario di inizio di Alinghi-Ineos Britannia.

Programma lunedì 16 settembre

Ore 14:10, Alinghi-Ineos Britannia

Ore 14:46, American Magic-Luna Rossa

Ore 15:22, Ineos Britannia-Alinghi

Ore 15:58, Luna Rossa-American Magic

TV e STREAMING: Italia Uno, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, NOW