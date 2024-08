Qualificazioni US Open 2024 in tv: programma, calendario, orari, canale, date e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, il canale, il calendario e la copertura tv delle qualificazioni degli US Open 2024, quarto e ultimo slam della stagione. Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da lunedì 19 a giovedì 22 agosto e vedranno protagonisti diversi azzurri. In campo maschile un Mattia Bellucci in gran forma appare come uno dei maggiori candidati a centrare il tabellone principale, ma saranno al via anche Matteo Gigante, Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori e Stefano Napolitano. In campo femminile, invece, ci sarà la sola Lucrezia Stefanini.

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI US OPEN

Negli ultimi giorni sono comparsi diversi rumors su un possibile accordo che potrebbe portare gli Us Open anche su Sky. Al momento, però, non c’è alcuna ufficialità a riguardo e quindi la situazione è la seguente. La copertura televisiva delle qualificazioni degli Us Open è affidata a SuperTennis, che seguirà in esclusiva il tabellone cadetto dello slam americano. Sarà disponibile una diretta televisiva (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), mentre sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri, approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi. Di seguito il programma integrale delle qualificazioni degli US Open 2024.

IL PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 19 AGOSTO – LIVE dalle ore 17:00 – primo turno

MARTEDÌ 20 AGOSTO – LIVE dalle ore 17:00 – primo turno

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO – LIVE dalle ore 17:00 – secondo turno

GIOVEDÌ 22 AGOSTO – LIVE dalle ore 17:00 – terzo turno