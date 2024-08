Qualificazioni pistola automatica 25 m oggi in tv, tiro a segno maschile Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale

Tutto pronto per l’ultima gara del programma olimpico di Tiro a segno. Alle 09:00 di oggi, domenica 4 agosto, inizierà il primo turno di qualificazione di pistola automatica maschile, mentre il secondo turno è in programma alle 13:00. Ventinove tiratori in gara e due fasi, nel corso delle quali verranno colpiti uno dopo l’altro 5 bersagli sulla distanza di 25 metri. Al via anche due azzurri, Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, entrambi pronti a giocarsi le loro chance con l’obiettivo del pass per la finale a sei. Per Mazzetti è la terza partecipazione ai Giochi Olimpici, mentre Spinella è esordiente. Il favorito numero 1 è il francese Jean Quiquampoix campione olimpico a Tokyo e argento olimpico a Rio De Janeiro, pronto a difendere l’oro di tre anni fa in Giappone dalle ambizioni dei rivali principali. Su tutti il cinese Yuehong Li, senza dimenticare il tedesco Christian Reitz (suo il record mondiale delle qualificazioni), il cubano Pupo Leuris e l’ucraino Pablo Korostylov.

In ciascun turno di qualificazione (da 30 colpi l’uno), ci sono tre diversi limiti di tempo per le serie. Ad ogni ripresa infatti vengono tirate due serie da 5 colpi in sequenza (8′, 6′ e 4′ secondi). Chiaramente il punteggio massimo totale è di 600. Il record mondiale delle qualificazioni è di 593, fatto segnare da Reitz, mentre il primato olimpico sui 60 tiri è del russo Alexei Klimov (592 a Londra 2012). Come detto, i primi sei accedono alla finale, in programma alle 09:30 di lunedì 5 agosto.

Mazzetti e Spinella inseguono quindi il sogno medaglia. Come seguire le gare? L’unica piattaforma che garantisce una copertura integrale dei Giochi di Parigi è Discovery+ (previo abbonamento). Sky inoltre mette a disposizione dei propri abbonati 10 canali Eurosport, mentre Dazn offre 8 canali, che mostreranno le fasi salienti ed i principali eventi della rassegna a cinque cerchi. Gli abbonati a Now, invece, avranno l’opportunità di seguire solamente le gare trasmesse sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre sulla piattaforma streaming di TIM Vision, si potranno vedere ben 14 canali di Eurosport. Senza dimenticare la Rai che su Rai 2, Rai Sport e Rai Play trasmetterà in diretta alcune gare, dando ovviamente precedenza agli italiani e alle chance immediate di medaglia.