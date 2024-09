Psg-Brest oggi in tv: programma, orario e diretta Ligue 1 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Psg-Brest, partita valida per la quarta giornata della Ligue 1 2024/2025. La formazione parigina è ripartita da dove aveva lasciato, ovvero vincendo: nelle prime tre giornate, infatti, sono arrivate le vittorie contro Le Havre, Montpellier e Lille. Il Brest, invece, dopo le sconfitte contro Marsiglia e Lens, si è rifatto alla grande rifilando un netto 4-0 al Saint-Etienne, e ha quindi tutte le carte in regola per provare lo sgambetto al Parco dei Principi. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di sabato 14 settembre.

STREAMING E TV – La partita non sarà visibile in Italia, in quanto nessuna emittente ha acquistato i diritti del campionato francese.