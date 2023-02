Programma prossima giornata Serie A 4-5-6-7 febbraio: calendario, orari e tv partite

Il programma della 21esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite del 4, 5, 6 e 7 febbraio 2023. Seconda giornata di ritorno per la massima divisione italiana, anche questo fine settimana spalmata su quattro giornate diverse, da sabato al successivo martedì. Spicca – ovviamente – il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Milan, con i rossoneri che provano ad uscire dall’incredibile crisi delle ultime settimane. Ad aprire il turno saranno Cremonese e Lecce, mentre a chiuderlo toccherà alla Juventus in trasferta a Salerno.

PROGRAMMA 21^ GIORNATA SERIE A 2022/2023

Sabato 4 febbraio

Ore 15:00 – Cremonese-Lecce (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Roma-Empoli (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Sassuolo-Atalanta (Dazn, Sky Sport)

Domenica 5 febbraio

Ore 12:30 – Spezia-Napoli (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)

Ore 15:00 – Torino-Udinese (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Fiorentina-Bologna (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Inter-Milan (Dazn, Zona Dazn)

Lunedì 6 febbraio

Ore 18:30 – Hellas Verona-Lazio (Dazn, Sky Sport)

Ore 20:45 – Monza-Sampdoria (Dazn, Sky Sport)

Martedì 7 febbraio

Ore 20:45 – Salernitana-Juventus (Dazn, Zona Dazn)