Pro Sesto-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Pro Patria, match dello stadio Danilo Martelli valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa ha bisogno di vincere questa ultima partita in casa per assicurarsi di poter disputare i playout e avere un’ulteriore chance per raggiungere la salvezza. La formazione ospite, dal suo canto, ha intenzione di chiudere la stagione nel miglior modo possibile ottenendo un successo in trasferta. I padroni di casa sono reduci dalla battuta d’arresto dello scorso turno e puntano a tornare al successo. Gli ospiti, invece, arrivano tra tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

