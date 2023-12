Pro Patria-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Alessandria, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa vuole risalire la china e provare ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica, magari avvicinandosi anche alle prime dieci posizioni. La compagine piemontese, dal suo canto, non sta facendo una grande stagione e ha assolutamente bisogno di vincere. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 8 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

