Potenza-Crotone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Potenza-Crotone sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. In campo allo stadio Andrea Viviani la quattordicesima della classe cerca punti per certificare la salvezza e allo stesso tempo avvicinarsi alla zona playoff, gli ospiti sono noni e con una vittoria si avvicinerebbero alla post season. Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 30 marzo, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.