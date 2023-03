Porto-Inter, programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Porto-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Do Dragao i nerazzurri, in crisi in trasferta in campionato, hanno bisogno di strappare un pareggio ai lusitani per volare ai quarti di finale e raddrizzare questo 2023 non esaltante. Appuntamento alle ore 21 di martedì 14 marzo, chi riuscirà a vincere?

Porto-Inter sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.