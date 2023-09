Pontedera-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Sestri Levante, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana, dopo l’ottimo torneo disputato lo scorso anno con la conquista dei playoff, adesso vuole provare a fare lo step successivo e lottare per la promozione. Il club ligure, invece, spera di cominciare questa nuova storica avventura tra i professionisti con un successo su un campo ostico. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO