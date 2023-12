Pontedera-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Pescara, match valevole per il recupero della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana vuole vincere per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che contano per la qualificazione alla fase dei playoff. Gli abruzzesi di Zeman, dopo l’impegno avuto lo scorso weekend, tornano in campo per provare a conquistare una preziosa vittoria in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

