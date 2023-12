Pontedera-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Carrarese, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono a ridosso della zona playoff e vogliono continuare a restarci ancora a lungo per pensare in grande. La squadra toscana, dal suo canto, sta provando ad inseguire la coppa al comando composta da Cesena e Torres per non perdere le speranze di promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

