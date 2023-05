Playoff Nba, gara-2 Boston Celtics-Philadelphia 76ers stanotte in tv: canale, orario e streaming

Tutto pronto per gara-2 della serie del secondo turno dei playoff di Nba tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers. La partita potrà essere seguita nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio alle 2.00 su Sky Sport NBA con il commento originale. Sono però previste repliche per giovedì 4 maggio con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. Philadelphia conduce la serie grazie alla vittoria in gara 1 (senza Embiid, da valutare per gara-2) con la super prestazione di Harden, capace di chiudere il primo confronto con 45 punti.