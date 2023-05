Scherma, week end di qualifica olimpica per fioretto e spada: 48 azzurri in pedana nel week end

Un week end (5-7 maggio) tutto da seguire in ottica Parigi per la scherma azzurra con il Grand Prix di spada maschile e femminile a Cali con gare esclusivamente individuali, e con la doppia prova di Coppa del Mondo di fioretto. Complessivamente sono 48 gli azzurri in pedana tra Colombia, Bulgaria e Messico. Le fiorettiste saranno di scena a Plovdiv, in Bulgaria, mentre per i fiorettisti sarà trasferta in Messico, ad Acapulco (in entrambi i casi sia prove individuali che a squadre). Le convocate dal ct Stefano Cerioni sono Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia e Alice Volpi. A loro si uniranno le autorizzate Giulia Amore, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Aurora Grandis e Serena Rossini. Nella giornata di domenica si terrà la prova a squadre. L’Italia delle fiorettiste, in cerca dei primi punti pesanti verso Parigi 2024, salirà in pedana con Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto. In Messico gli azzurri sono Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, ai quali si uniranno – autorizzati – Giorgio Avola, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Domenica 7 maggio la gara a squadre in cui l’Italia sfoggerà il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi.

Il Grand Prix di Cali aprirà invece la qualifica olimpica ai Giochi di Parigi 2024 per la spada maschile e femminile. Appuntamento dal 5 al 7 maggio, quest’ultima giornata clou in cui andranno in scena i due tabelloni principali. Sono 24 gli azzurri del ct Dario Chiadò attesi in pedana, equamente divisi tra uomini e donne. Risponderanno alla convocazione: al maschile Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. A loro si uniranno – autorizzati – Filippo Armaleo, Daniel De Mola, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Andrea Vallosio. Al femminile Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi. Completeranno la spedizione le autorizzate Alessandra Bozza, Alice Clerici, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Vittoria Siletti.