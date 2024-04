Pistoia-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pistoia-Reggio Emilia, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa tutto da seguire tra due squadre in piena zona playoff: gli uomini di coach Brienza continuano a stupire e, dopo aver battuto la Virtus Bologna segnando ben 100 punti, si trovano ora al sesto posto, e sognano l’aggancio proprio agli avversari odierni per provare a consolidare un piazzamento tra le migliori otto del campionato. Buon momento anche dell’UNAHOTELS, che nell’ultimo turno ha dato filo da torcere all’Olimpia Milano, perdendo solo alla distanza. Anche la squadra di coach Priftis inseguono i due punti per dare uno strappo che potrebbe essere decisivo rispetto al gruppone di metà classifica, per assicurarsi un finale di stagione regolare agevole. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 7 aprile sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pistoia-Reggio Emilia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.