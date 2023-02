Pisa-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa-Perugia, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I nerazzurri arrivano da una sola vittoria nelle ultime sei partite ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per non rischiare di svicolare nuovamente nelle retrovie. La compagine biancorossa, invece, dopo la vittoria nel derby umbro con la Ternana, vuole conquistare la sua quarta affermazione nelle ultime cinque gare. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 24 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

