Sport in tv oggi, venerdì 24 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023. La giornata inizierà già nella notte con i match Nba, del torneo Atp di Rio de Janeiro e Wta di Merida di tennis. Al mattino, alle 8.00, sarà la volta delle prove libere di Formula 1 sul circuito del Barhain, per poi arrivare ad ora di pranzo al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2022/23 alle 12.00. Nel pomeriggio l’appuntamento clou è con la quinta tappa dell’UAE Tour di ciclismo, mentre alla sera spazio al campionato di Serie B e al calcio estero. Questi sono solo alcuni eventi di un ricchissimo venerdì di sport.