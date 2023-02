Manchester City, Guardiola: “Haaland frustrato? Tutti lo siamo. La felicità è sopravvalutata”

“Bournemouth? Squadra intensa anche in trasferta, figuriamoci in casa”. Con queste parole il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto alla vigilia del match di campionato contro il Bournemouth.“Sono davvero impressionato da loro. Ho la sensazione che in questa stagione siano tutte dure le partite, per ogni club e non soltanto per noi. Non so perché, ma sento questo in particolare” ha aggiunto.

Su De Bruyne e Laporte: “Kevin è pronto per allenarsi, Aymeric non credo proprio. Forse De Bryune potrà essere a disposizione per domani”. Infine, su Haaland: “Erling è stato impressionante per tutta la stagione, non ho bisogno di numeri per misurarlo. Nell’ultima partita non ha toccato molti palloni ma con il Nottingham no. Non è giusto prendere una singola partita e farci una teoria. Quella dell’attaccante è la posizione più difficile del mondo, ha sempre due giocatori concentrati solo su di lui. E poi ci va bene anche se è frustrato, io lo sono, voi lo siete. Nella vita lo si è a volte. La felicità è sopravvalutata”.