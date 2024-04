Pineto-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Juventus U23, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra abruzzese è ancora in piena lotta per conquistarsi uno slot nei playoff e vuole giocarsi le proprie carte fino alla fine, a cominciare da questo scontro diretto. La formazione bianconera, dal suo canto, è riuscita a rimettere in piedi una stagione complicata e ora ha intenzione di blindare il proprio piazzamento tra le prime dieci della graduatoria. I padroni di casa sono tornati al successo nello scorso turno e ora vogliono provare ad aprire una striscia positiva, in modo tale da rientrare in zona playoff. La squadra ospite, invece, è reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio e vuole i tre punti per spedire gli abruzzesi a -7. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

