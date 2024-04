Picerno-Crotone in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra campana, dopo un ottima prima parte di stagione in cui sembrava potersi giocare anche la promozione diretta, ha subito un calo ma ora è pronta a voltare pagina. La compagine calabrese, dal suo canto, è reduce da un campionato molto complicato, ma spera di trovare un guizzo in più in questa fase della competizione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 o domenica 5 maggio ad un orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. La comunicazione ufficiale su data e orario definitivo arriverà lunedì 29 aprile.

