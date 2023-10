Pescara-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Fermana, match dello Stadio Adriatico valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Gli abruzzesi hanno intenzione di conquistare il successo anche in questa competizione per tenersi aperte diverse strade in ottica playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, spera di passare in trasferta su un campo difficile per conquistare l’accesso al secondo turno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 5 ottobre alle ore 20:45, ma al momento non è prevista una copertura televisiva.

