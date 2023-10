Roma-Servette oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Tutto pronto per Roma-Servette, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 5 ottobre, nella cornice di un Olimpico completamente sold out. I giallorossi vogliono il punteggio pieno per mettere in discesa il cammino verso il primo posto del girone, dopo che l’anno scorso gli uomini di Mourinho furono costretti ad accontentarsi della seconda posizione. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e su Dazn, oltre che in streaming su Sky GO e NOW.