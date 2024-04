Pescara-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Ancona, match dello stadio Adriatico valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancazzurra ha disputato una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative e ora vuole provare a chiudere con un sorriso, strappando la qualificazione ai playoff che fino a qualche turno fa sembrava certa. La squadra marchigiana, dal suo canto, ha avuto un crollo verticale in classifica e ha assolutamente bisogno di centrare i tre punti per evitare di dover partecipare ai playout. I padroni di casa arrivano dal successo ottenuto nello scorso turno e vogliono dare continuità ai loro risultati nel momento decisivo della stagione. La formazione ospite, invece, è tornata al successo sette giorni fa e spera di fare filotto per allontanarsi dai playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su SkyGo.

