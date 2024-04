Pesaro-Cremona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pesaro-Cremona, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Gli uomini di coach Cavina hanno raggiunto la salvezza nell’ultimo turno, con la splendida vittoria contro la capolista Brescia. La salvezza è, ovviamente, anche l’obiettivo della squadra di coach Sacchetti, che dopo due vittorie di fila ha rallentato nell’ultimo turno perdendo nella trasferta contro Tortona: ora, Pesaro rimane penultima (alla pari con Brindisi), ma vede la salvezza ad appena una vittoria di distacco. Questa partita, quindi, diventa di fatto vitale, quando mancano solo ottanta minuti al termine della stagione regolare, per provare a rimanere nella massima serie, in vista poi dell’ultima giornata della prossima settimana. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 28 aprile sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pesaro-Cremona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.