Pergolettese-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Novara, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa ha bisogno di fare punti per avvicinarsi in maniera consistente e sensibile alla permanenza nella categoria. La formazione piemontese, dal suo canto, spera di portare a casa i tre punti su un campo molto ostico per mettere un ulteriore tassello verso la salvezza senza passare attraverso i playout. I gialloblù sono reduci da tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque e sperano di conquistare i tre punti per allontanarsi dai playout. I piemontesi, invece, dopo cinque pareggi consecutivi hanno intenzione di tornare al successo per completare il sorpasso sulla Pergolettese. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

