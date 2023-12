Parma-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Ternana, match del Tardini valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La capolista guidata da Fabio Pecchia, dopo il pareggio a reti bianche con il Cosenza, vuole tornare al successo per tenere a distanza tutte le inseguitrici. La compagine rossoverde, dal suo canto, è reduce da una clamorosa rimonta contro il Lecco e spera di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

