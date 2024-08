Parma-Milan oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Parma-Milan, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/2025. Dopo il debutto complicato contro il Torino, con il doppio svantaggio rimontato nel finale grazie alle reti di Morata e Okafor, i rossoneri di mister Fonseca si presentano in casa dei ducali proprio senza il centravanti spagnolo con l’obiettivo di centrare i primi tre punti stagionali. Di contro, la squadra di Pecchia all’esordio ha mostrato un bel calcio, ottenendo un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:30 di sabato 24 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.