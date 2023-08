Parma-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Cittadella, match del Tardini valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il club ducale allenato da Fabio Pecchia, dopo l’ottimo esordio contro la Feralpisalò, vuole confermarsi per mettersi subito nelle primissime posizioni del torneo. I granata di Edoardo Gorini, dal loro canto, sono reduci dal successo ai danni dell’Ascoli e ora sperano di portare a casa uno scalpo molto prestigioso. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

IL LIVE DEL MATCH

SITO SERIE B