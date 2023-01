Paris-Trento stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurocup 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Paris-Trento, sfida valida come dodicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Molin continuano ad essere penultimi nel girone B, vedendo però la zona per il passaggio del turno ad una sola vittoria, nonostante le tre sconfitte di fila. I francesi rappresentano un ostacolo molto duro da superare, visto che la squadra della capitale transalpina è a una sola vittoria dal secondo posto di Ankara. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 25 gennaio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Paris-Trento di Eurocup.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurocup anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.