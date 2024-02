Paolini-Sakkari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Maria Sakkari nel terzo turno del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Altro bel torneo della numero uno del nostro tennis femminile, capace di sconfiggere da sfavorita prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia e al secondo round la canadese Leylah Fernandez. Ora, sulla carta, un ostacolo ancora più duro contro la tennista greca, che però non è nel suo momento migliore della carriera. Questa settimana è uscita dopo anni dalla top-10, anche se potrebbe rientrarci già da lunedì prossimo a seconda dei risultati che si verificheranno negli Emirati. C’è un solo precedente tra le giocatrici, risalente al Roland Garros del 2021 e vinto in due set da Sakkari.

Paolini e Sakkari scenderanno in campo oggi (mercoledì 21febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Court 3 alle ore 09.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Paolini e Fernandez, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.