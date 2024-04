Paolini-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Stoccarda 2024

Jasmine Paolini affronterà Elena Rybakina nei quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta indoor della città tedesca. Già certa di ritoccare il proprio best ranking, salendo al numero 13, la tennista azzurra non vuole smettere di sognare e spera di proseguire il suo cammino a Stoccarda, dove ha già ottenuto due belle vittorie in due set contro Errani e Jabeur. Ora però il livello si alza perché dovrà vedersela contro la kazaka Rybakina, quarta forza del seeding, che ha debuttato con una vittoria in tre set ai danni di Kudermetova. Rybakina ha vinto l’unico precedente su terra rossa, nonché il primo, lo scorso anno a Roma. Negli altri due, invece, in uno la kazaka si è ritirata nel secondo set e nell’altro ha dato forfait prima di scendere in campo. Jasmine partirà sicuramente sfavorita, ma potrà dire la sua.

Paolini e Rybakina scenderanno in campo oggi (venerdì 19 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata dalle ore 12.30 italiane sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (canale 205), oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività e la diretta streaming su NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti tra Paolini e Rybakina, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.