Paolini-Garcia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Caroline Garcia nel terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Per la tennista azzurra si tratterà di fatto dell’esordio visto che nel primo match giocato ha trascorso appena un’ora in campo, lasciando un solo gioco a Jimenez Kasintseva. Tutto facile anche per la francese Garcia, 21^ testa di serie, la quale ha debuttato con una comoda vittoria ai danni della Wang. Le due si sono affrontate ben sette volte in carriera e Garcia è avanti 5-2 nei precedenti. Le due vittorie di Jasmine sono però piuttosto recenti in quanto arrivato nel finale del 2023, prima a Zhengzhou e poi in finale di Billie Jean King Cup.

Paolini e Garcia scenderanno in campo domenica 28 aprile, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’incontro di Jasmine Paolini, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.