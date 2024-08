Paolini-Andreescu in tv: data, orario, canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Bianca Andreescu nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Tanta pressione sulle spalle della tennista toscana, che si presenta a Flushing Meadows con due finali negli ultimi due tornei dello Slam e anche con una medaglia d’oro olimpica in doppio conquistata a Parigi. A New York, dopo otto mesi straordinari, l’allieva di Renzo Furlan ci arriva da testa di serie numero cinque, ma il sorteggio non è stato dei più fortunati. Pescare un’avversaria con il talento di Bianca Andreescu, già vincitrice di questo tornei nel 2019 in finale su Serena Williams, non è senz’altro piacevole. Si tratta del terzo Slam consecutivo in cui le due si affrontano, con Jasmine che è riuscita a sconfiggerla sia a Parigi che a Wimbledon. Se è vero che “non c’è due senza tre”, allora sia effettivamente così.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Andreescu scenderanno in campo martedì 27 agosto, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva in chiaro degli US Open sarà offerta da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con nove campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV.

In alternativa, sarà possibile seguire il torneo anche su Sky Sport, che monitorerà gli US Open attraverso numerosi canali di riferimento, da Sky Sport Uno (201) a Sky Sport Tennis (203), più altri che verranno comunicati in seguito. Garantita pure una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Infine, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.