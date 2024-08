Sonego-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Tommy Paul nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Belle vittorie, punti importanti e un’ottima iniezione di fiducia sono arrivate per il tennista piemontese dal torneo di Winston-Salem. Purtroppo, però, il sorteggio per l’ultimo Slam stagionale ha lasciato ampiamente a desiderare. Numero 14 del ranking mondiale, Paul quest’anno è stato in grado di fare un ulteriore salto di qualità verso l’alto riuscendo a raggiungere ottimi risultati un po’ su tutte le superfici. Per ora in questi tornei sul cemento non ha brillato, con una vittoria contro Darderi a Toronto per poi perdere al cospetto di Nakashima e poi una sconfitta al debutto per mano di Cobolli a Cincinnati. I precedenti sono tutti datati: nel 2021 vinse Sonego proprio a Cincy, mentre lo statunitense ebbe la meglio a Rotterdam. Dall’altra sfida risale addirittura al 2015, quando entrambi erano poco più che ragazzini: era la finale dell’ITF di Lecco e il 18enne Tommy Paul vinse in due set sul 20enne Sonego.

