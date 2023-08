Panathinaikos-Braga oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno playoff Champions League 2023/2023

Grande attesa per il ritorno dei playoff di Champions League 2023/2024 che vedrà protagoniste Panathinaikos e Braga. Fischio d’inizio in programma alle 21:00 di stasera, martedì 28 agosto. Dopo il 2-1 per i portoghesi nel match di andata, il secondo confronto mette di fronte le due squadre nell’inferno dello stadio Kallimarmaro. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport (256) oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offirrà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle formazioni ufficiali un’ora prima del match, fino alla cronaca della partita e alle parole dei protagonisti.