Palio di Siena 16 agosto 2024: programma, orari, tv e streaming

Tutto pronto per il Palio di Siena in onore della Madonna Assunta, in programma come da tradizione il prossimo 16 agosto 2024. Venerdì alle ore 16.50 farà il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico, mentre alle 19:00 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Prima però c’è un lungo avvicinamento. Martedì 13 agosto è il giorno dell’assegnazione dei cavalli alle Contrade partecipanti (Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno, Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice). Alle ore 19.15 dello stesso giorno è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, preceduta, alle ore 18.45, dallo sgombero della pista e alle ore 18.15 dal preavviso del mortaretto di piazza del Campo, per la disputa della prima prova.

Mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto alle ore 8.40 avrà luogo lo sgombero della pista, mentre alle ore 9 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 per le prove mattutine. Programma ripetuto nel pomeriggio: alle ore 18.45 sgombero della pista, con preavviso alle ore 18.15 e alle ore 19.15 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per le prove serali. Si arriva quindi a venerdì 16 agosto. Dopo la Messa del Fantino (7:45), alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40, per la Provaccia. Tutto pronto per l’evento più atteso: come detto alle ore 19 è fissata l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su La7 e in streaming sul sito dell’emittente.

