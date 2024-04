Olympiacos-Barcellona oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olympiacos-Barcellona, valida come gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Serie che si trasferisce al Peace and Friendship Stadium sul punteggio di 1-1 dopo le due partite giocate in Catalogna. In gara-1, infatti, i greci sono riusciti a imporsi strappando il fattore campo ai blaugrana, che si sono rifatti in gara-2 in una gara dalle mille emozioni: dopo aver iniziato con un primo quarto stratosferico, infatti, il Barcellona ha subito il ritorno avversario nella fase centrale della partita, salvo poi riuscire nella rimonta aggiudicandosi il match con il punteggio di 77-69. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 30 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olympiacos-Barcellona, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI PLAYOFF

TABELLONE PLAYOFF

PROGRAMMA PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare, su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.